Polat çiftinin yargılanacağı gün belli oldu

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği 28 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 4 Eylül'de yapılacak.Abone ol
Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 28 sanık hakkında düzenlenen 75 sayfalık iddianamenin kabul kararının ardından tensip zaptı hazırlandı.
Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 4 Eylül'de yapılmasına karar verdi. Duruşmalar 5 ve 6 Eylül'de devam edecek.