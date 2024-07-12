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Evli kadınlar kendi soyadını kullanmayacak! 9. yargı paketi geçti

Evli kadınlar kendi soyadını kullanmayacak! 9. yargı paketi geçti

Anayasa'ya aykırı bazı düzenlemeler olması nedeniyle muhalefetten tepki gören '9. Yargı Paketi', TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre; AYM kararına rağmen kadınlar evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başına kullanamayacak.

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Kamuoyunda '9. Yargı Paketi' olarak bilinen, biri geçici madde olmak üzere 39 maddelik ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda 20.5 saatlik görüşme sonrası kabul edildi.

Buna göre; Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen Türk Medeni Kanunu’nun 187’nci maddesi şöyle düzenlendi:

“Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır. Kadın evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus dairesine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının önünde kullanabilir.”

Böylece Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen kadınlar, evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başına kullanamayacak.

Koca, anne veya çocuk soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilecek. Bu dava, dava açma hakkına sahip diğer kişilere karşı açılacak.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak.

Düzenlemeyle soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkartılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kaydolabilecek.

Düzenlemeyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanması 5 yıl daha uzatılacak.

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