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Adnan Oktar örgütünün 5 milyar liralık malına el konuldu

Adnan Oktar örgütünün 5 milyar liralık malına el konuldu

Cezaevinde bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar'a yapılan operasyonda el konulan AOSSÖ'ye ait ev, araba, mücevher, döviz ve Türk lirasına el konuldu. Örgütün el konulan mallarının güncel piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar Türk lirası olduğu belirtiliyor.

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Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ve liderliğini yaptığı suç örgütü üyelerine verilen cezaları onayladı. Bu kararla birlikte Adnan Oktar’a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası ve örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşmiş oldu.

Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, Yargıtay'ın kararında, operasyonda el konulan AOSSÖ'ye ait ev, araba, mücevher, döviz ve Türk lirasına da el konulmasına karar verildi. Örgütün el konulan mallarının güncel piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar Türk lirası olduğu tahmin ediliyor.

Gazete Duvar'ın edindiği bilgilere göre, 3 adet Range Rover, 1 adet Mercedes S600, 1 adet Toyota Land Cruiser, 1 adet Jaguar marka araç da Hazine'ye geçti. Bu araçların, devlet başkanlarının kullandığı makam araçlarında kullanılan zırhla donatıldığı, roketatarlı saldırılara karşı dahi dayanıklı olduğu öğrenildi.

Örgüte 11 Temmuz 2018'de yapılan operasyonda, güvenlik güçlerine ateş açılmıştı. Örgütün Dragos olarak bilinen Kandilli'deki malikanesi ve çeşitli hücre evlerine yapılan operasyonlarda onlarca uzun namlulu silah ve tabanca bulunmuştu. Yargıtay'ın kararında çoğunluğu Glock marka olan silahlara, fişeklere ve yardımcı malzemeler de Hazine'ye geçti.

Örgütün evlerinde ele geçirilen büyük miktarda Türk lirası ve dövizin yanı sıra, ziynet eşyalarıyla birlikte, örgüt faaliyetleri için kurulmuş şirketler ve kamera kayıt cihazları da müsadere edilen mallar arasında yer aldı.

Örgüt lideri Oktar ve örgüt üyelerinin kullanımında olan 61 lüks otomobil de Hazine'ye geçen mallar arasında. Örgüt üyeleri ve yöneticilerine ait çok sayıda villa hakkında da el konulma kararı verildi. İstanbul'un Beşiktaş, Kartal, Sarıyer ve Tuzla ilçelerinde yer alan toplamda 17 villa, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararıyla Hazine'ye geçti. Edinilen bilgiye göre, AOSSÖ'nün Hazine'ye geçen mallarının güncel değeri yaklaşık 5 milyar Türk lirasını buluyor.

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