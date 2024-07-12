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İbrahim Tatlıses'ten sevenlerine üzen haber! Helallik istedi, gözyaşlarına boğuldu

İbrahim Tatlıses'ten sevenlerine üzen haber! Helallik istedi, gözyaşlarına boğuldu

Dün akşam Harbiye'de konser veren İbrahim Tatlıses ameliyat olacağını söyledi, seyircilerden helallik istedi.

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İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011 tarihinde 'İbo Show' programının çekimlerine katıldıktan sonra saldırıya uğramıştı. Uzun namlulu silahlarla başından vurulan Tatlıses ağır yaralanmış, öldürülmek istenen türkücü geçirdiği ameliyatlar sonrasından hayata tutunmayı başarmıştı.

İbrahim Tatlıses bugün bir kez daha ameliyat masasına yatacak. 72 yaşındaki türkücü dün akşam Harbiye Açık Hava'daki konserinde kalp kapakçığının değiştirileceğini söyledi.

Helallik istedi

"Kalp kapakçığım değişecek, hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Kalkamazsam şarkılarımı dinleyin" diyen İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu.

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