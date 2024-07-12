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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf yazıcı evlenmişti, düğünden ilk kareler geldi! Paris sokaklarında böyle aşka geldiler

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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf yazıcı evlenmişti, düğünden ilk kareler geldi! Paris sokaklarında böyle aşka geldiler

Dünyaevine giren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı düğünden 1.5 ay sonra düğün fotoğraflarını paylaşarak gündeme geldi. Melisa Aslı Pamuk'un gelinliğine yorum yağdı.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf yazıcı evlenmişti, düğünden ilk kareler geldi! Paris sokaklarında böyle aşka geldiler

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı mayıs ayında Paris'te sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf yazıcı evlenmişti, düğünden ilk kareler geldi! Paris sokaklarında böyle aşka geldiler

Sessiz sedasız evlenen çiftten Pamuk sosyal medya hesabında nikahtan kareleri de paylaştı.

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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf yazıcı evlenmişti, düğünden ilk kareler geldi! Paris sokaklarında böyle aşka geldiler

Ancak o pozlar bulanıktı ve pek de fanları tatmin etmemişti. 2011 Türkiye Güzeli Pamuk düğünden 1.5 ay sonra özel gününden paylaşımlarda bulundu.

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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf yazıcı evlenmişti, düğünden ilk kareler geldi! Paris sokaklarında böyle aşka geldiler

Melisa Aslı Yazıcı, kendi hesabından evlendikleri güne ait üç adet pozu arka arkaya paylaştı.

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