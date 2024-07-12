Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf yazıcı evlenmişti, düğünden ilk kareler geldi! Paris sokaklarında böyle aşka geldiler
Dünyaevine giren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı düğünden 1.5 ay sonra düğün fotoğraflarını paylaşarak gündeme geldi. Melisa Aslı Pamuk'un gelinliğine yorum yağdı.
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı mayıs ayında Paris'te sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Sessiz sedasız evlenen çiftten Pamuk sosyal medya hesabında nikahtan kareleri de paylaştı.
Ancak o pozlar bulanıktı ve pek de fanları tatmin etmemişti. 2011 Türkiye Güzeli Pamuk düğünden 1.5 ay sonra özel gününden paylaşımlarda bulundu.
Melisa Aslı Yazıcı, kendi hesabından evlendikleri güne ait üç adet pozu arka arkaya paylaştı.