Altın için çıldırtan yıl sonu tahmini! Gram altın 2 bin 500 lirayı aştı

Altın fiyatları yatırımcının odağında... Gram altın ve çeyrek altında günün ilk rakamları belli oldu. Uzman isim yükselişe dikkatleri çekti. İşte altın piyasası...

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Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 449 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 550 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 170 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 630 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 2 bin 404 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden veriler sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitme beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini söyledi.