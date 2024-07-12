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Mossad direktörü, İsrail'in Gazze niyetini açık açık söyledi

Mossad direktörü, İsrail'in Gazze niyetini açık açık söyledi

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın, Hamas ile varılacak olası esir takası ve ateşkes mutabakatının ilk aşamasından sonra İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam etmesini desteklediği bildirildi.

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Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Barnea, esir takası müzakerelerinde gelenin aşamayı görüşmek için dün akşam toplanan Güvenlik Kabinesi'ne katıldı.

Barnea, toplantıda bakanları esir takası müzakerelerinde gelinen son noktaya ilişkin bilgilendirdi.

Mossad Direktörü, Başbakan Binyamin Netanyahu gibi olası ateşkes ve esir takası mutabakatının birinci aşaması sonrası İsrail ordusunun Gazze'ye yeniden saldırılarını başlatması gerektiğini savundu.

Barnea, son günlerde Gazze'de artan saldırıların esir takası müzakerelerine "olumlu katkı sağladığını" iddia etti.

Netanyahu, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze'de varılacak ateşkes ve esir takası mutabakatının "savaşın hedeflerini gerçekleştirene kadar İsrail'in yeniden Gazze'ye saldırabilme hakkını güvence altına alması gerektiğini" savunmuştu.

İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakere edilen esir takası mutabakatı önerisi 3 aşamadan oluşuyor.

ilk aşamada; hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm Gazze Şeridi genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanması öngörülüyor.

İlk aşama için müzakereler 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkes müzakereleri bitene kadar devam edecek.

Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması ve İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi isteniyor.

Üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılması ve ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi tasarlanıyor.

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