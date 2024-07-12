Suriye'den 'CHP lideri Özel'in Esad'la görüşeceği' iddiasına yalanlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye'yi ziyaret ederek Beşar Esad ile görüşme isteğinin Şam yönetimi tarafından kabul edildiği açıklamasına Şam yönetiminden yalanlama geldi.

Abone ol

Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Çarşamba günü yaptığı açıklamada partinin Genel Başkanı Özgür Özel’in Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmek üzere Şam’a yapmayı planladığı ziyaretin Suriye tarafından kabul edildiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Suriye'nin Şam yönetimine yakınlığıyla bilinen Al-Watan gazetesinde bu açıklamayı yalanlayan bir haber yayınlandı.

Gazetenin bir Suriyeli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Şam yönetiminin "hükümet yahut iktidar partileri dahil Türkiye'den herhangi bir siyasi partiyle iletişimi olmadı".

Halk TV'de yayınlanan bir televizyon programında konuşan Bulut, "Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Özel, Türkiye'deki sığınmacı sorunun çözümüyle ilgili konuştuğu bir röportajda, Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında arabulucu rolü üstlenebileceğini belirtmişti.

Kayseri'de başlayıp ülkenin birçok kentinde görülen sığınmacı karşıtı olaylar üzerine çözüm arayışı içinde olduğunu belirten Özel, "Ben Esad'ı masaya oturmaya ikna edebilirim. Yeter ki Erdoğan'ın böyle bir niyeti olsun. Erdoğan'ın son açıklamasından da görüyoruz ki bizim burada attığımız adımlar Erdoğan'ı da cesaretlendiriyor" sözlerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile görüşebileceklerini ilk kez 28 Haziran'da bir Cuma namazı çıkışı söylemişti.

Erdoğan, "Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok," ifadelerini kullanmıştı.