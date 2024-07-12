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Gözaltına alınan Gaga Bulut adliyeye sevk edildi, ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Gaga Bulut adliyeye sevk edildi, ifadesi ortaya çıktı

'Gaga Bulut' adlı sözde sosyal medya fenomeni Bulut Aktuğ ile menajeri, İzmir'de dün düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. B.A'nın polisteki ifadesine ulaşıldı.

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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni B.A. (27) ile menajeri H.Y'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler polislerce adliyeye götürüldü. B.A'nın polisteki ifadesinde, "Bana bu paylaşımları menajerim H.Y. yaptırdı. 'Herkes yapıyor, bir şey olmaz' dedi. Ben de sadece bir defa paylaştım, yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım." dediği öğrenildi.

Olay

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen sosyal medya fenomeni B.A. (27)11 Temmuz'da yakalanmıştı.

"Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alınan B.A'nın suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde B.A'nın menajeri H.Y. de gözaltına alınmıştı.

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