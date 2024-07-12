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Rusya, Navalni'nin eşini terörist listesine aldı

Rusya, Navalni'nin eşini terörist listesine aldı

Rusya, şubatta cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya'yı terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.

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Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi'nin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine, cezaevinde ölen muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yuliya Navalnaya eklendi.

Rusya'daki bir mahkeme, aşırılıkçı örgütler için faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği Navalnaya hakkında 9 Temmuz’da gıyabi tutuklama emri çıkarmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmeti Servisi, 16 Şubat'ta Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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