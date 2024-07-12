THY'den 2 gün sürecek ucuz bilet kampanyası

Türk Havayolları (THY) 2 gün sürecek ucuz bilet kampanyası başlattı. KKTC'ye uçak biletleri vergiler hariç 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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Türk Hava Yolları 12-14 Temmuz 2024 tarihlerinde KKTC yönüne alınacak olan biletlerde kampanya başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihlerinde alınan biletlerle seyahat edecek.

İstanbul ve Antalya'dan Ercan Uluslararası Havalimanı'na çift yönlü uçuşların EcoFly paket vergiler hariç başlangıç fiyatı 599 lira oldu.

İstanbul ve Antalya çıkışlı uçuşlarda 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri ile İstanbul ve Antalya varışlı uçuşlarda 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri, Ercan Havalimanı çıkışlı 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri ve Ercan Havalimanı varışlı 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri geçersiz olup promosyon kapsamı dışında sayıldı.