BIST 11.033
DOLAR 33,00
EURO 35,95
ALTIN 2.548,84
HABER /  GÜNCEL

Ünlü iş insanı Çetin Özataç, Bodrum'da yüzerken hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı Çetin Özataç, Bodrum'da yüzerken hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ailesi ile birlikte tatilini yapan iş insanı Çetin Özataç onlarca kişinin bulunduğu plajda yüzerken fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Abone ol

Ankara’dan ailesi ile birlikte Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi’ne tatilini geçirmek üzere gelen 64 yaşındaki Çetin Özataç  denize girdi.

Sahilden yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra bir anda hareketsiz kaldığı belirtilen Özataç, ailesi ve vatandaşların yardımı ile kıyıya getirildi.

Sözcü'de yer alan habere göre çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan evli ve iki çocuk babası Özataç yaşamını yitirdi.

Ünlü bir içecek firmasının üst düzey yöneticiliğini yapan iş insanı Özataç’ın ani ölümü iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Özataç’ın cenazesinin defnedilmek üzere daha sonra Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Cenk Tosun'la anlaştı! İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe, Cenk Tosun'la anlaştı! İşte sözleşme detayları
ABD, Gazze'ye kurulan geçici limanı tamamen kaldıracak
ABD, Gazze'ye kurulan geçici limanı tamamen kaldıracak
Honda Jazz Crosstar Türkiye'de yeniden satışa sunuluyor! İşte fiyatı
Honda Jazz Crosstar Türkiye'de yeniden satışa sunuluyor! İşte fiyatı
20 gündür kayıptı! Tam bir vahşet, korkunç şekilde bulundu
20 gündür kayıptı! Tam bir vahşet, korkunç şekilde bulundu
İŞKUR Türkiye'de en çok aranan meslekleri açıkladı
İŞKUR Türkiye'de en çok aranan meslekleri açıkladı
İsrail ordusunun Gazze'nin batısından kısmen çekilmesinin ardından 56 Filistinlinin cesedine ulaşıldı
İsrail ordusunun Gazze'nin batısından kısmen çekilmesinin ardından 56 Filistinlinin cesedine ulaşıldı
Diyarbakır'da öldürülen öğretmen! O da gözaltına alındı
Diyarbakır'da öldürülen öğretmen! O da gözaltına alındı
Türkiye Petrolleri, Zeren Group'a satıldı
Türkiye Petrolleri, Zeren Group'a satıldı
Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
Yalova'da devre mülk dolandırıcılığında yeni detaylar! 1 oda 52 bin kişiye satılmış
Yalova'da devre mülk dolandırıcılığında yeni detaylar! 1 oda 52 bin kişiye satılmış
Otokar Avrupa'da gaza bastı yeni şube Almanya'da açıldı
Otokar Avrupa'da gaza bastı yeni şube Almanya'da açıldı
Bakan Mehmet Şimşek'ten ödemeler dengesi verilerine ilişkin açıklama
Bakan Mehmet Şimşek'ten ödemeler dengesi verilerine ilişkin açıklama