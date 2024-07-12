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Ömer Çelik'ten YRP'li Doğan Aydal'ın sözlerine cevap: Şuursuzluk ve saygısızlıktır

Ömer Çelik'ten YRP'li Doğan Aydal'ın sözlerine cevap: Şuursuzluk ve saygısızlıktır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika’ya gider" sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik o sözlerle ilgili "Çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz." dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert cevap geldi.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ'yle mücadeleye, 7 Şubat'tan 15 Temmuza kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir.

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'ın Sn Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır. Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz…"

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