Zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarih belli oldu! İşte ödeme günleri

Memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31, SSK ve BağKur emeklilerine ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Zamlı emekli maaşı ve farklarının hesaplara geçeceği tarih belli oldu. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını Temmuz itibarıyla alacak. Ayrıca evde bakım maaşı da temmuzda hesaplara geçecek.