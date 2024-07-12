Zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarih belli oldu! İşte ödeme günleri
Yeni zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarih yaklaştı. Milyonlarca emekli, memur ve diğer ödemeleri bekleyen vatandaşın gözü PTT ve IBAN hesaplarına çevrildi. Temmuz ayında zamlanan maaşlarınızı o tarihte çekebilirsiniz. İşte 4A-4B-4C maaş ödeme günleri.
Memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31, SSK ve BağKur emeklilerine ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Zamlı emekli maaşı ve farklarının hesaplara geçeceği tarih belli oldu. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını Temmuz itibarıyla alacak. Ayrıca evde bakım maaşı da temmuzda hesaplara geçecek.
ZAMLI MAAŞLAR VE ENFLASYON FARKI HESAPLARA YATACAK
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz itibarıyla alacak.15 Temmuz Pazartesi günü yatacak zamlı maaşlar vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Milyonlar ödemelere ve maaşlara gelen zamları dört gözle bekliyor
Memurlar her ayın 15’inde maaşlarını alıyor. Temmuz ayında 14 günlük fark ödemesi yapılacak.
SSK ve Bağkur emeklileri ise yeni zamlı maaşlarını 17-28 Temmuz tarihleri arasında alacak. Zam farklarının yetişmemesi durumunda, farklar bir sonraki ay maaşlara yansıtılacak.