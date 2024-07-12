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TFF duyurdu: Başkan adaylığı başvuruları kabul edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TFF duyurdu: Başkan adaylığı başvuruları kabul edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu.

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Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvurularının onaylandığı belirtildi.

Bu 3 adayın seçime girebilmeleri için, kongrenin yapılacağı gün genel kurul divanına delege sayısının 5'te 1'i (65 delege) oranında imza sunmaları gerekecek.

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