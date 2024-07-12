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Isparta'da kontrolden çıkan otomobil 7 araç ile markete çarptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Isparta'da kontrolden çıkan otomobil 7 araç ile markete çarptı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde otomobilin park halindeki araçlar ile markete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Turgut Özal Bulvarı Pazaraşağı Mahallesi'nde, İbrahim Akşen'in kullandığı 06 FL 8978 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu park halindeki 7 otomobile ve ardından markete çarparak durabildi.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Akşen ile araçtaki E.B.A. ve K.Y. ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilin çarpması sonucu market ve 7 araçta hasar meydana geldi.

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