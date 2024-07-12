Biri ağladı diğeri uzaklara dalıp gitti! Neslim Güngen ve İnanç Güngen adliyeye sevk edildi
"Kuyu-8" operasyonları kapsamında gözaltına alınan, aralarında sosyal medya fenomeni Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 45 zanlı adliyeye sevk edildi. Neslim Güngen adliyeye götürülürken gözyaşlarını tutamazken, İnanç Güngen'in düşünceli bakışları dikkat çekti.
Lüks yaşantıları ile dikkat çeken fenomenlere yönelik başlatılan soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. "Kuyu-8" operasyonları kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ve aynı operasyonda gözaltına alınan toplam 45 kişi bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 65 zanlı gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında bazı lüks araçlar ile güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kayıtları olmayan epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar ile yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünlerine el konulmuştu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma kapsamında 25 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.