Yeni Opel Movano Türkiye'de satışa sunuldu

Opel hafif ticarideki en büyük yeni modeli Movano'yu Türkiye'de müşterilerine sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre Opel, geniş yükleme hacmi, 180 HP gücündeki güçlü motoru, 6 ileri manuel şanzıman özelliklerine sahip, hafif ticarideki en büyük modeli Movano'yu Türkiye'de 1 milyon 322 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Opsiyonel Full LED ön farları, standart olarak sunulan arka park sensörleri, geri görüş kamerası, 15 metreküplük (L4H2) yükleme hacmi, 3,5 ton taşıma kapasitesi ile satışa sunulan yeni Movano, işletmelerin günlük akışındaki birçok görev için çözüm sunuyor.

Yeni Opel Movano'nun kokpiti, yeniden tasarlandı

Model, opsiyonel olarak en önemli bilgileri tamamen dijital, kişiselleştirebilir şekilde sürücüye sunan 7 inçlik renkli bir sürücü bilgi ekranı sunuyor. Yeni bilgi-eğlence ve navigasyon sistemi, orta konsolun üst kısmında merkezi olarak yer alan 10 inçlik renkli dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor. Uyumlu akıllı telefonlar, Apple CarPlay ve Android Auto gibi multimedya özelliklerine kablosuz olarak bağlanabiliyor.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi sayesinde araç sürücüleri, araçlarını açmak, çalıştırmak veya kilitlemek için anahtara ihtiyaç duymuyor.

Yeni Opel Movano, sahip olduğu gelişmiş sürüş asistanlarıyla "Akıllı Hız Sınırı Yardımcısı", "Acil Fren İşlevi", gibi özelliklerle öne çıkarken "Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi", "Şerit Takip Asitanı", "Hız Sabitleyici", opsiyonel "Grip Control ve Yokuş İniş Desteği" gibi işlevleriyle güvenli bir sürüş sağlıyor.

Verimli ve güçlü motor seçeneği

Yeni Movano 132kW/180 HP güce sahip olan turbo dizel motor seçeneğiyle sunuluyor. Bu motor, verimliliğe katkıda bulunan 6 ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor.

Aracın gövdesinde yapılan aerodinamik iyileştirmeler ve yüksek verimli turbo dizel motorlar sayesinde Movano'nun yakıt tüketimi önceki versiyonlarındaki motorlara kıyasla yüzde 9 oranında azalıyor. Bu sayede Movano, verimlilik ve güç açısından da segmentinin standartlarını belirliyor. Verimli ve güçlü turbo-dizel motoruyla araç, 100 kilometrede ortalama 8,4 litrelik WLTP ortalama yakıt tüketim değerine sahip.

"Ticaretin Yeni Enerjisi" sloganıyla çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeyi hedefliyor. Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, temmuz ayına özel, kredi seçenekleri, çevrim içi rezervasyona özel fiyatlar ve KOBİ'lere özel teklifler sunuyor.

Yeni Movano 250 bin lira için, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.