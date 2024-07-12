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Antalyaspor, Djenepo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

Antalyaspor, Djenepo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Belçika’nın Standard Liege kulübünden Malili sol kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Djenepo için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Sol kanat oyuncusu olarak Türkiye’den ve Avrupa’dan birçok kulübün talip olduğu Moussa Djenepo ile anlaşmış bulunmaktayız. Yeni sezonda özellikle hücum gücümüzü arttıracağına inanıyoruz. Kendisi ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kiralık olarak anlaştık." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ise transferlerin devam edeceğini söyledi.

Antalyaspor'da "12" numaralı formayı giyecek olan Moussa Djenepo da Antalyaspor ailesinin bir parçası olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

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