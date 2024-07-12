Adalet Bakanı Tunç'tan Yeniden Refah Partili Aydal'ın açıklamalarına tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Bakan Tunç, "Aydal'ı ve saygısız, seviyesiz ve mesnetsiz açıklamalarını aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum" dedi.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Doğan Aydal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iddialarının tam anlamıyla "akıl tutulması" olduğunu belirterek, "Aydal'ı ve saygısız, seviyesiz ve mesnetsiz açıklamalarını aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti: "Zoru görünce kaçan, sessiz kalan, üç maymunu oynayanları herkes çok iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin bağrından yetişmiş, hayatı zorluklarla ve kirli zihniyetle mücadele etmekle geçmiş, ömrünü ülkemize ve milletimize vakfetmiş bir liderdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef alınmasına rağmen milli iradenin yanında yer almış, milletimizle bir bütün olarak vesayetçi zihniyete geçit vermemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz milletimizin yanında bir dava adamı, milletin adamıdır."

Ne olmuştu?: Önceki gün Halk TV canlı yayınına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaşırken absürt bir iddiada bulundu. Yeni Anayasa çalışmaları hakkında konuşan Aydal, "Anayasa değişmezse, yurt dışına bir sebeple gider de oğlunu ya da damadını yardımcı olarak bırakırsa, Türkiye için bir başka zarar olur" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına "kaçabileceğini" iddia etti.

İsmail Saymaz: Erdoğan bu ülkeden gitmez

Aydal'ın iddialarına İsmail Saymaz tepki gösterdi. Saymaz, "Erdoğan'ı siyaseten eleştirebiliriz ama bir siyasetçinin ne yapıp edeceğini biliyor olmanız gerekir. Erdoğan'ı sevmemek başka bir şey, bence onun yapmayacağı şeyi söylemek başka bir şey. Erdoğan bu ülkeden gitmez. İhtimal vermiyorum" ifadelerini kullandı.