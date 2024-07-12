Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Ognjen Bakic'in sözleşmesinin feshedildiğini ve oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor, Ognjen Bakic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ognjen Bakic arasındaki 09.09.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadelerine yer verildi.