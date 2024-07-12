Altında gün sonu! Kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 551 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 530 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 553 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 551 bin lira oldu.

KMKTP'de altında işlem hacmi 1 milyar 87 milyon 810 bin 17,34 lira, işlem miktarı ise 428,84 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 121 milyon 459 bin 832,72 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Aktif Yatırım Bankası olarak sıralandı.