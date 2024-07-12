UEFA kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 50'de tek Türk takımı var

Süper Lig'den yalnızca Fenerbahçe'nin ilk 50'de yer aldığı kulüpler sıralaması belli oldu. Yeni sezon öncesinde UEFA'nın açıkladığı sıralamada zirvede İngiliz ekibi Manchester City yer aldı.Abone ol
UEFA, 2024-2025 sezonu öncesinde kulüpler sıralamasını güncelledi.
Önceki listenin ilk sırasında yer alan Manchester City liderliğini güncel sıralamada da korurken, Real Madrid ise ikinci sıraya yükseldi.
Listenin üçüncü sırasında ise Bayern Münih yer aldı.
İlk 50'ye Süper Lig'de yalnızca Fenerbahçe girdi
Süper Lig'de boy gösteren Fenerbahçe 47. sırada, Galatasaray 63. sırada, Başakşehir 78, Beşiktaş 135 ve Trabzonspor ise 137. sırada yer aldı.
UEFA'nın listesinde ilk 10 sıra şu şekilde:
1- Manchester City
2- Real Madrid
3- Bayern Münih
4- Liverpool
5- Roma
6- Paris Saint-Germain
7- Villarreal
8- Borussia Dortmund
9- Chelsea
10- Inter