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MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde hain terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırı sonucunda Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tüm ülkenin yüreğini yakan bir duyur Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde hain terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırı sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu bildirdi.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

MSB'den yapılan açıklamada,"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Kd.Çvş. Bahadır Rıdvan TALAY şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

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