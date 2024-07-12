Savaşacak asker bulamayan İsrail'den dikkat çeken karar!

Hamas'la giriştiği savaşta ağır kayıplar veren ve savaşacak asker bulmakta zorluk çeken İsrail, çareyi askerlik süresini uzatmakta buldu. İsrail medyasında yer alan haberlere göre zorunlu askerlik hizmeti 32 aydan 36 aya çıkarıldı.

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7 Ekim'den bu yana Filistin'in Gazze Şeridi’nde bütün savaş suçlarını işleyen ve Hamas'ın sert direnişiyle karşılan İsrail ordusunda yaşanan asker krizi ayyuka çıktı. 9 aylık savaş sürecinde tüm teknolojisini ve silah gücünü kullanmasına rağmen 666 askeri öldürülen 3 bin 835 askeri de yaralanan İsrail savaşacak asker bulmakta zorluk çekmeye başlayınca yeni kararlara başvurdu.

ASKERLİK SÜRESİ 3 YILA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde asker sorununu çözmek için fanatik Yahudileri zorla askere almaya başlayan İsrail hükümeti, şimdi de askerlik süresini uzatma kararı aldı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre İsrail Güvenlik Kabinesi zorunlu askerlik hizmetini erkekler için mevcut olan 32 aydan 36 aya çıkarma planını onayladı.

Perşembe günü yapılan toplantıda alındığı belirtilen 36 ay askerlik kararının önümüzdeki 8 yıl boyunca uygulanacağı ve İsrailli erkeklerin artık 3 yıl askerlik yapmak zorunda kalacağı öğrenildi.

KAYNAK: HABER 7