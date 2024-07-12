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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan F-16 açıklaması: Biden sorunu çözeceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan F-16 açıklaması: Biden sorunu çözeceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki NATO Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Eurofighter Typhoon için Almanya ile sorunların aşılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Biden F-16 sorununu 3-4 hafta içinde çözeceğini söyledi" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a gitti. 3 günlük zirvede birçok ülkenin lideriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya önemli mesajlar verdi.

Açıklamalarda bulundu

ABD'deki diplomasi trafiğinin ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

F-16 soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelen sorulardan biri, "F-35 meselesinin nasıl çözüleceğini merak ediyoruz. Programa geri dönüş mü söz konusu ya da F-16’yla ilgili bir mahsuplaşma mı olacak?" oldu.

"Bizim burada önceliğimiz F-16 talebimizin karşılanması." diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alt kümelerde farklı durumlar olabiliyor ama biz oradaki parasal ilişkileri pek gündeme almak istemiyoruz." dedi.

"Biden sorunu çözeceğini söyledi"

ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Çünkü biz F-35 üzerinden zaten ödememizi yaptık. Hatta 5 tane F-35 hangara da alınmıştı ama ne yazık ki olay farklı gelişti ve daha sonra ABD, bizim F16’larımızı da vermeme noktasına dahi gelmişti. Son görüşmede ABD Başkanı Biden “3-4 hafta içerisinde F-16 sorununu çözeceğim” dedi. Bizim için bu noktada önemli olan F-16 konusudur. Bu uçakların ve parçalarının bize gelmesi halinde zaten bizim şu anda teknik kadrolarımız yeterlidir. Bu alanda bütün atölyelerimiz F-16 modernizasyonu konusunda çok çok başarılı. Bu süreci gerek biz, gerek ilgili bakanlarımız ve kurumlarımız yakından takip ediyor ve kısa sürede netice alabilmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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