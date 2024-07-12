BIST 11.065
DOLAR 33,04
EURO 35,99
ALTIN 2.561,47
HABER /  DÜNYA

Dışişleri'nden İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Dışişleri'nden İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki göstererek, Katz'ın "saygısızlık, yalan ve iftiradan ibaret açıklamalarına" devam ettiğini açıkladı.

Abone ol

Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Katz'ın "saygısızlık, yalan ve iftiradan ibaret açıklamalar" yapmaya devam ettiğinin görüldüğü belirtildi.

"İsrail, Gazze'de uyguladığı zulme bir an önce son vermeli"
Bu tarz beyanların, bölgedeki gerçek gündemi değiştirmesine izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, "İsrail Hükümeti, masum Filistinlileri öldürerek iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışmakta; izlediği politikalarla bölgemizde huzursuzluk ve istikrarsızlığa neden olmaktadır. İsrail Hükümeti, Gazze'de uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını savunmayı sürdüreceği vurgulandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Almanya'ya 'Akkuyu NGS' tepkisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Almanya'ya 'Akkuyu NGS' tepkisi!
Elon Musk'tan flaş iddia: X'e "gizli sansür anlaşması" teklif edildi
Elon Musk'tan flaş iddia: X'e "gizli sansür anlaşması" teklif edildi
Beşiktaş, Immobile'yi KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Immobile'yi KAP'a bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan F-16 açıklaması: Biden sorunu çözeceğini söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan F-16 açıklaması: Biden sorunu çözeceğini söyledi
Erdoğan'dan NATO dönüşü Suriye mesajı: Barış en çok bize fayda sağlayacak
Erdoğan'dan NATO dönüşü Suriye mesajı: Barış en çok bize fayda sağlayacak
Filistin'e destek verdi diye kovulmuştu! Mahkemeden karar
Filistin'e destek verdi diye kovulmuştu! Mahkemeden karar
Savaşacak asker bulamayan İsrail'den dikkat çeken karar!
Savaşacak asker bulamayan İsrail'den dikkat çeken karar!
Bakan Kurum'dan Adıyaman'da deprem konutlarına inceleme
Bakan Kurum'dan Adıyaman'da deprem konutlarına inceleme
Borsa İstanbul rekora doymuyor! Tüm zamanların en yükseği
Borsa İstanbul rekora doymuyor! Tüm zamanların en yükseği
UEFA kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 50'de tek Türk takımı var
UEFA kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 50'de tek Türk takımı var
Rusya'dan Türkiye ve Suriye duyurusu! Bölgedeki tüm ülkelere çağrı
Rusya'dan Türkiye ve Suriye duyurusu! Bölgedeki tüm ülkelere çağrı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SHP açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SHP açıklaması