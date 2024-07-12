Van'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD, Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Abone ol
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.19'da meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak belirtildi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 12, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Van Gölü - [08.85 km] Tuşba (Van)
Tarih:2024-07-12
Saat:23:19:45 TSİ
Enlem:38.6225 N
Boylam:43.11444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/CKBFwj954m@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi