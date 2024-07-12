Van'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD, Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.19'da meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak belirtildi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.