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Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'dan tahliye olduktan sonra ilk paylaşım

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'dan tahliye olduktan sonra ilk paylaşım

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu cezaevinden tahliye olduktan sonra sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. 

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Sıla Doğu, bir ay önce kardeşi Can Doğu ile beraber tahliye olmuştu. Tahliye sonrası sinir krizi geçiren Sıla Doğu, sosyal medya hesabından ilk paylaşımlarını yaptı. 

Doğu, "Beni merak edip çok soranlar için anlık halimi sizlerle paylaşıyorum. 1 aydır ilaçlar ve serumlarla ayaktayım. Karakol imzam ve kardeşimin görüşü dışında evden çıkmadım. Dışarı çıkıp bir yürüyüş bile yapmadım. Sadece ailem için kardeşim için dua ediyorum. Sosyal medyamı da kullanmak istemiyorum. Bugün sadece dayanamadığım için paylaşım yaptım ve tekrar elimden telefonu bırakıp sadece dua edip kardeşime kavuşmak istiyorum artık" ifadelerini kullandı. 

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