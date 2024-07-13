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İzmir'de sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişi, elektrik akımına kapılarak öldü

İzmir'de sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişi, elektrik akımına kapılarak öldü

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay (44) Özge Ceren Deniz için başsağlığı dileğinde bulundu.

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İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak ölen biri kadın 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp hayatını kaybedenlerin İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (23) olduğu öğrenildi.

Öktemay ve Deniz'in cenazeleri, hastanelerdeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay

Konak ilçesinde dün, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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