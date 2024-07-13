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Dilan Polat'la ilgili zor sorular Mehmet Özışık anlattı

Gazeteci Mehmet Özışık, bu davanın en masum kişisinin Dilan Polat olduğunu söyledi. Özışık, Polat'a yönelik suçlamalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeleri Youtube kanalında anlattı.

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Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği 28 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 4 Eylül'de yapılacak.

Dilan Polat'a yöneltilen suçlamalara itiraz, gazeteci Mehmet Özışık'tan geldi.

Mahkeme başlamadan medyanın Polat hakkında hüküm vermesine tepki gösteren Özışık, Youtube kanalında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özışık, "Polat'ın gerçekten bahis oynadığına ya da kara para akladığına inanıyor musunuz bir başka soru. Polat'ın mafya ile işbirliği yapıp mekan kurşunlattığına inanır mısınız? Ben inanmıyorum. Kendisi kusuruma bakmasın. Böyle saftirik bir insanın bu suçları işleyebileceğine kimse beni inandıramaz. Kendisine yöneltilen bir soruya dönüp 'Engin biz mükellef miyiz aşkım vergi mergi bir şey varmış o nedir' diyor. Böyle birinin 40 yıl ağır hapis cezas alması gerektirecek suçlara inanmıyorum. " ifadelerini kullandı. 

Süleyman Özışık gibi ölmesini mi istiyorsunuz?

Özışık,  "Çamur at izi kalsın anlayışının artık bertaraf olması duygusuyla konuşuyorum. Son sorumu sorarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Ya siz Allah aşkına sizler Dilan Polat'tan ne istiyorsunuz? Süleyman Özışık gibi ölmesini mi istiyorsunuz? Özışık veya Dilan Polat'ın ölümü size ne kazandıracak? Allah aşkına buna bir dur diyelim. Haksızlığa karşı dimdik duralım." dedi.

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