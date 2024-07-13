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İYİ Parti il başkanının oğlu Batman Çayı'nda boğuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti il başkanının oğlu Batman Çayı'nda boğuldu

İYİ Parti Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın 23 yaşındaki oğlu serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti.

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Merkeze bağlı Şerbetli köyü mevkisinde serinlemek için Batman Çayı'na giren Taha Yasin Uras (23), bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Durumu fark eden babası ve çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarılan genç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Taha Yasin Uras, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uras'ın İYİ Parti Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın oğlu olduğu öğrenildi.

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