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İş Bankası zammı duyurdu! Gözler diğer bankalarda...

İş Bankası zammı duyurdu! Gözler diğer bankalarda...

İş Bankası yönetimi çalışanlarını sevindiren bir karara imza attı. Günlük yemek ücretleri 300 TL'ye yükseltildi.

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İş Bankası, çalışanlarının günlük yemek ücretlerine zam yaptı. Banka üst yönetimi, 2024 yılı ikinci yarısı için günlük yemek ücretlerini 300 TL olarak belirledi.

Halktv'de yer alan habere göre bu artış, 01 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. En son 01 Ocak 2024'te 275 TL olarak güncellenen yemek ücretleri, böylece %9 oranında arttı. Çalışanların günlük yemek ücretleri 300 TL oldu.

Diğer bankaların da benzer adımlar atması bekleniyor. 

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