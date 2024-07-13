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Muğla'da tur midibüsü 3 araca çarptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla'da tur midibüsü 3 araca çarptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

 Muğla'da freni patladığı belirtilen tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu 1 kişi ölü, 32 kişi yaralandı.

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Ula İlçesinde yerli turistleri taşıyan Mehmet D'nin kullandığı tur midibüsü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durdu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 32 yaralı sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Midibüsün altında kalan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin ise yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

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