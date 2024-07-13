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YHT bilet fiyatlarına zam geldi! Ankara-İstanbul ne kadar oldu?

YHT bilet fiyatlarına zam geldi! Ankara-İstanbul ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam yaptı. Zamla birlikte Ankara - İstanbul bilet fiyatı 430 TL’den 540 TL’ye yükseldi.

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BirGün'de yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 oranında zam yaptı.

Böylelikle Ankara - İstanbul bilet fiyatı 430 TL’den 540 TL’ye çıkarıldı.

Ankara - Konya bilet fiyatı 200 TL’den 250 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 225 TL’den 280 TL’ye yükseltildi.

Öte yandan Konya - İstanbul bilet fiyatı 630 TL'den 790 TL’ye, Konya - Eskişehir bilet fiyatı 290 TL'den 390 TL’ye, Konya - Sivas bilet fiyatı 675 TL'den 800 TL’ye, Konya - Karaman bilet fiyatı 110 TL'den 175 TL’ye, Konya-İzmit hızlı tren bileti de 600 TL'den 750 TL’ye çıkarıldı.

TCDD, hızlı tren fiyatlarına 2022 yılında 5 kez, 2023 yılında ise 3 kez zam yaptı. YHT bilet fiyatları son olarak geçtiğimiz yılın eylül ayında zamlanmıştı.

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