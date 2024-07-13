Bakan Mehmet Şimşek: Haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz

Maliye, çok harcayıp vergi ödemeyenlerin peşine düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışmayı sosyal medya hesabından değerlendirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), yüksek tutarda harcaması olduğu halde herhangi bir gelir beyan etmeyen veya düşük tutarlı gelir beyanında bulunan kişileri mercek altına alırken, bu incelemelerde ilk etapta tespit edilen 800 kişinin aylık 5 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı ancak hiç gelir beyan etmediği görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Vergi Denetim Kurulu'nun çalışmasını X hesabından paylaştı. Şimşek şunları kaydetti:

Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz. IBAN veya “mail order” ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz.