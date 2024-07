Citroen Ami'nin yeni versiyonu 'My Ami Peps' satışa sunuldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen Ami, yeni rengiyle yollara çıkmaya başladı. 4 yıllık süreçte 14 pazarda toplamda yaklaşık 50 bin adetlik satışa ulaşan Citroen Ami, kent içi ve kent çevresindeki mobilite ihtiyacında yaşanan değişimi gözler önüne seriyor.

Citroen, Ami'nin yeni versiyonu "My Ami Peps"i online olarak satışa sunuyor.

Ürün gamına eklenen ve ülkemizde lansmana özel 409 bin liradan başlayan kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla dikkat çeken yeni "Citroen My Ami Peps", kontrast renkli dokunuş ve grafiklerden oluşan çekici bir tarz dışında günlük yaşamı kolaylaştıran akıllı aksesuarlara da sahip. Citroen, "My Ami Peps"i online olarak satışa sunuyor.

Ami, dördüncü yıl dönümünde orijinal mavi rengine ek olarak yeni bir gövde rengi sunuyor. Vizon adı verilen yeni renk Ami'ye daha çekici bir görünüm kazandırıyor.

Ami'nin dinamik bir versiyonu "My Ami Peps"

Citroen, "My Ami Peps" ile ürün gamını daha da geliştiriyor. "My Ami Peps", Ami'nin dinamik bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Ayrıca kent kullanımına yönelik sağlamlık unsurlarını da barındırıyor. "My Ami Peps" versiyonu, ön camın altında keskin sarı yatay çıkartmalarla canlandırılan siyah grafik bant dışında siyah far çerçevelerine sahip. Arka spoyler, beyaz süslemeli dört yapraklı çiçek tasarımına sahip jant kapağı, iki cam seviyesi çıkartması ve iki kapı altı çıkartması da bulunuyor. Modeldeki 2 sayısı yarış otomobillerinde bulunan sayıya bir gönderme niteliğini taşıyor.

Bu, kapıların alt kısmındaki kapsülün üzerinde yer alan daire ile tekrar ediliyor. Kapsülün alt kısmındaki şeritler, Citroën logosunun çift şeridini andırıyor ve siyah ön bant üzerine zarif bir şekilde yerleştirilen motiflerle uyum sergileyerek ayrıntıya gösterilen özeni vurguluyor.

Günlük hayatı kolaylaştıran fonksiyonel çözümler

My Ami Peps kullanıcılara akıllı telefon klipsi, turuncu şeritle hareketlendirilmiş kapı fileleri, ortada ayırma filesi, sarı çanta kancası, üç turuncu saklama kutusu gibi günlük hayatı kolaylaştıran fonksiyonel aksesuarlar sunuyor. İç mekan ayrıca iki adet kapı açma kayışı ve paspaslardaki turuncu dikişlerle hareketlendirilmiş durumda. "My Connect box" bağlantı ünitesi, kullanıcının akıllı telefonunu Ami'ye bağlayarak mevcut menzil, kilometre, bakım bildirimleri gibi verilere erişmesine olanak tanıyor.

"My Ami Play" arayüzü, bilgi-eğlence çözümü olarak akıllı telefonu navigasyon, müzik, radyo veya telefon çağrılarına hızlı erişim sağlayan bir kontrol paneline dönüştürüyor. Böylece kullanıcı gözünü yoldan ayırmadan güvenli bir şekilde sürüş yaparken, direksiyon üzerinde konumlandırılan "Citroen Switch" düğmesiyle işlevleri uzaktan yönetiyor.