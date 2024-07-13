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Kassam Tugayları Gazze'de 3 İsrail tankını imha etti

Kassam Tugayları Gazze'de 3 İsrail tankını imha etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde kurulan pusuda İsrail ordusuna ait 3 tankın imha edildiğini açıkladı.

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Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, direnişçilerinin Refah kentinin doğusundaki Ebu Zer el-Gıfari Camisi yakınlarında bir askeri araç konvoyunu pusuya düşürmeyi başardığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait 3 adet Merkava tankının, Yasin-105 füzeleriyle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail askerleriyle Kassam Tugayları arasındaki çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Kassam Tugaylarının 3 Merkava tankını, İsrail ordusunun El-Mevasi'ye yaptığı kanlı saldırıdan kısa bir süre sonra vurduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda 71 kişinin öldüğünü, 289'unun yaralandığını açıklamıştı.

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