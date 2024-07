Akbank'tan temmuz ayında alışverişlerinden 9 bin 600 lirayı aşan chip-para kazanma fırsatı

Akbank, düzenlediği yeni kampanya ile temmuz ayı boyunca müşterilerine yapacakları alışverişlerde toplamda 9 bin 600 lirayı aşan chip-para, 590 bine varan Mil Puan, yüzde 25'e varan indirim ve taksit fırsatı sunacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Axess sahipleri 31 Temmuz'a kadar 1000 lira ve üzeri her ikinci market alışverişine 60 lira, toplamda 300 lira chip-para kazanıyor. Wings sahipleri de ay sonuna kadar 1.500 lira ve üzeri her ikinci market alışverişinde 6 bin, toplamda 30 bin Mil puan kazanıyor. Her iki kampanyadan da yararlanmak için ay sonuna kadar Juzdan'dan katılım sağlanması yeterli.

Juzdan'da ayrıca Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel yüzlerce markada geçerli chip-para, Mil Puan, indirim ve taksit kampanyaları da bulunuyor.

Henüz Axessli olmayanlar için ayrıca yüksek kazançlı bir kampanya da bulunuyor. 31 Temmuz'a kadar ilk kez Axess sahibi olacaklar, 15 Ağustos' kadar yapacakları her 2 bin lira ve üzeri alışverişlerinde 300 lira, toplamda 3 bin liraya varan chip-para kazanabiliyor. Üstelik cebe inen Axess'e başvuranlar kartlarını anında internet alışverişlerinde ve mobil ödemelerde kullanmaya başlayabiliyorlar. Kampanyadan yararlanmak için Axess'e başvurduktan sonra Juzdan uygulamasından ilgili kampanyaya katılım yeterli.

İlk kez Wings sahibi olacaklar için de özel bir kampanya sunuluyor. 31 Temmuz'a kadar ilk kez Wings sahibi olacaklar 15 Ağustos'a kadar yapacakları toplamda 30 bin lira harcamaya yurt dışında 6 bin lira, yurt içinde 3 bin lira uçak bileti değerinde kullanılabilecek 300 bin Mil Puan kazanacak.

Ayrıca Akbank'ın temmuz kampanyasında öne çıkanlar arasında Trendyol’dan yapılacak 750 lira ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 3 taksit ve 6 bin lira ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit fırsatı, Taç-Linens’te 2 bin liralık harcamaya 200 lira chip-para fırsatı ve Altınyıldız Classics mağazaları ve internet adresinden tek seferde yapılan ilk 5 bin lira ve üzeri alışverişe 500 lira chip-para fırsatı da yer alıyor.