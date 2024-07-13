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Pegasus'tan 1 avroya uçma fırsatı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pegasus'tan 1 avroya uçma fırsatı

Hava yolu şirketi Pegasus, Bosna Hersek'in en büyük ve turistik kentlerinden Tuzla'ya uçuş başlatıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tuzla Uluslararası Havalimanı'na haftada bir kez uçacak olan Pegasus, ilk seferini 24 Ağustos'ta gerçekleştirecek.

Yeni hattın biletleri açılışa özel, 11-14 Temmuz tarihleri arasında, 500 koltukla sınırlı olmak koşuluyla, vergiler hariç 1 avro kampanya fiyatıyla satışa sunuldu.

Pegasus'un 26 Ekim tarihine kadar gerçekleştireceği uçuşlar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan cumartesi günü saat 06.50’de, Tuzla’dan Sabiha Gökçen’e ise yine aynı gün 08.50’de yapılacak. Yeni hattın biletleri, vergiler hariç 1 avro kampanyası tamamlandıktan sonra 39,99 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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