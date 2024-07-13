BIST 11.065
DOLAR 33,04
EURO 35,99
ALTIN 2.561,47
HABER /  GÜNCEL

Osmanlı Devletinin 5. padişahı Çelebi Mehmed, tahta çıkışının 611. yıl dönümünde anıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Osmanlı Devletinin 5. padişahı Çelebi Mehmed, tahta çıkışının 611. yıl dönümünde anıldı

Osmanlı Devletinin 5'inci padişahı Çelebi Mehmed, tahta çıkışının 611'inci yıl dönümünde mezarının bulunduğu Yeşil Türbe'de anıldı.

Abone ol

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşil Meydanı'nda mehter takımının gösterileriyle başlayan etkinlik, Yeşil Türbe'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle devam etti.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nın ardından Timur'a esir düşmesiyle başlayan 11 yıllık fetret devrinden Osmanlı Devleti'ni çıkarması dolayısıyla Çelebi Mehmed'in devletin ikinci kurucusu olarak anıldığını belirtti.

Çelebi Mehmed'in tarihte müstesna bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Ferasetiyle devleti yeniden derleyip toparlamış ve önemli adımlar atmıştır. Bugün de aynı ferasetin, aklın tüm İslam aleminin derlenip toparlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Manevi iklim, tarih ve medeniyet penceresi içinde çok önemli bir yere sahip Çelebi Mehmed'i rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Anma etkinliğine Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Citroen Ami'nin yeni versiyonu 'My Ami Peps' satışa sunuldu
Citroen Ami'nin yeni versiyonu 'My Ami Peps' satışa sunuldu
Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis bedeli belli oldu
Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis bedeli belli oldu
israil savaş uçakları sivilleri bombaladı en az 71 kişi hayatını kaybetti
israil savaş uçakları sivilleri bombaladı en az 71 kişi hayatını kaybetti
MHP'li Semih Yalçın'dan MHP ve milliyetçi-ülkücü hareket muarızlarına açık mektup
MHP'li Semih Yalçın'dan MHP ve milliyetçi-ülkücü hareket muarızlarına açık mektup
Pegasus'tan 1 avroya uçma fırsatı
Pegasus'tan 1 avroya uçma fırsatı
Kassam Tugayları Gazze'de 3 İsrail tankını imha etti
Kassam Tugayları Gazze'de 3 İsrail tankını imha etti
Bakanlıktan yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama
Bakanlıktan yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama
Akbank'tan temmuz ayında alışverişlerinden 9 bin 600 lirayı aşan chip-para kazanma fırsatı
Akbank'tan temmuz ayında alışverişlerinden 9 bin 600 lirayı aşan chip-para kazanma fırsatı
Bahçelievler'de CHP'li meclis üyelerinin kararı amatör spor kulüplerini isyan ettirdi
Bahçelievler'de CHP'li meclis üyelerinin kararı amatör spor kulüplerini isyan ettirdi
Bakan Yılmaz Tunç'tan Kerem Kınık'ın kızının ölümlü kazasıyla ilgili açıklama
Bakan Yılmaz Tunç'tan Kerem Kınık'ın kızının ölümlü kazasıyla ilgili açıklama
İYİ Parti kampı başladı Müsavat Dervişoğlu'ndan özeleştiri sözü
İYİ Parti kampı başladı Müsavat Dervişoğlu'ndan özeleştiri sözü
Sağanak sırasında elektrik akımına kapıldılar! Yeni gelişme, görgü tanığı bakın ne dedi
Sağanak sırasında elektrik akımına kapıldılar! Yeni gelişme, görgü tanığı bakın ne dedi