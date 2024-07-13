BIST 11.065
DOLAR 33,04
EURO 35,99
ALTIN 2.561,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Buğday yüklerken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Buğday yüklerken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Çorum'un Ortaköy ilçesinde buğday yüklerken helezon makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Şefik Celep, evinin önünde yağış nedeniyle ıslanan buğdayı helezon makinesiyle traktörün römorkuna yüklediği sırada makinedeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırılan Celep, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası Celep'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
 Tünelde devrilip alev aldı! Yaralılar var
 Tünelde devrilip alev aldı! Yaralılar var
Hatay'da orman yangını çıktı!
Hatay'da orman yangını çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Irak'ın kuzeyinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Irak'ın kuzeyinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
Osmanlı Devletinin 5. padişahı Çelebi Mehmed, tahta çıkışının 611. yıl dönümünde anıldı
Osmanlı Devletinin 5. padişahı Çelebi Mehmed, tahta çıkışının 611. yıl dönümünde anıldı
Citroen Ami'nin yeni versiyonu 'My Ami Peps' satışa sunuldu
Citroen Ami'nin yeni versiyonu 'My Ami Peps' satışa sunuldu
Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis bedeli belli oldu
Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis bedeli belli oldu
israil savaş uçakları sivilleri bombaladı en az 71 kişi hayatını kaybetti
israil savaş uçakları sivilleri bombaladı en az 71 kişi hayatını kaybetti
MHP'li Semih Yalçın'dan MHP ve milliyetçi-ülkücü hareket muarızlarına açık mektup
MHP'li Semih Yalçın'dan MHP ve milliyetçi-ülkücü hareket muarızlarına açık mektup
Pegasus'tan 1 avroya uçma fırsatı
Pegasus'tan 1 avroya uçma fırsatı
Kassam Tugayları Gazze'de 3 İsrail tankını imha etti
Kassam Tugayları Gazze'de 3 İsrail tankını imha etti
Bakanlıktan yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama
Bakanlıktan yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama
Akbank'tan temmuz ayında alışverişlerinden 9 bin 600 lirayı aşan chip-para kazanma fırsatı
Akbank'tan temmuz ayında alışverişlerinden 9 bin 600 lirayı aşan chip-para kazanma fırsatı