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 Tünelde devrilip alev aldı! Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Tünelde devrilip alev aldı! Yaralılar var

Sinop'un Gerze ilçesinde tünelin giriş duvarına çarpıp devrilen ve alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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C.G'nin kullandığı otomobil, Yenikent Tüneli'nin girişinde duvara çarpıp tünelin içinde devrilerek alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ile araçtaki D.G, bölgedeki Karayolları çalışanlarınca araçtan çıkarıldı.

Yaralanan C.G. ve D.G, sağlık ekiplerince Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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