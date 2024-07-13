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İmzalar tamam! Ciro Immobile resmen Beşiktaş'ta!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İmzalar tamam! Ciro Immobile resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Kulübü, İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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 Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya temsilcisi Lazio'dan transfer edilen 34 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ciro Immobile'ye sezon başına 6 milyon avro ödeneceği aktarıldı.

Immobile, vatandaşları Federico Giunti (2003-2004) ve Matteo Ferrari'nin (2009-2011) ardından Beşiktaş'ta forma giyecek üçüncü İtalyan futbolcu olacak.

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