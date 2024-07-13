Türkiye'den çok sert İsrail açıklaması! Netanyahu'nun gerçek niyeti ortaya çıktı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Han Yunus kentinde “güvenli bölge” olarak belirlediği El Mevasi’de yaptığı katliama çok sert tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı El-Mevasi bölgesindeki saldırılarının, "Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşaması" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

İsrail’in, Han Yunus kentinde “güvenli bölge” olarak belirlediği El Mevasi’de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekûn yok etme çabasının bir aşamasıdır.

NETANYAHU HÜKÜMETİ KALICI ATEŞKESİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail’in ateşkes konusunda Hamas’ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir.

İsrail’e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir.