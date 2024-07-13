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Cem Yılmaz, 'Samatya'yı 55 milyon TL'ye sattı

Cem Yılmaz, 'Samatya'yı 55 milyon TL'ye sattı

Cem Yılmaz, 'Samatya'yı 55 milyon liraya sattığını söyledi. "Teknemden kurtuldum" Yılmaz, 2017'de satın aldığı teknesinden 30 milyon lira zarar etti

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Cem Yılmaz, 'Samatya' adlı teknesini 55 milyon liraya sattı. Yılmaz, teknesini neden sattığını, "Evet, artık tekne sahibi değilim. Çünkü denize ayıracak vaktim yok. O nedenle teknemden kurtuldum diyebilirim. Teknesi olan arkadaşım da yok. Dolayısıyla benim hayatım, şu anda daha güzel" şeklinde açıkladı.

30 milyon lira zarar etti

Yılmaz, 2017'de 9 milyon liraya satın aldığı teknesinden dolar kuru üzerinden 30 milyon lira zarar etti.

Cem Yılmaz, ayrıca tatil sezonuyla ilgili olarak ise, "Bodrum’da yazlığım var gittim bir emekli olarak yazlığımı açtım." ifadelerini kullandı.

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