Suriye'den Ankara'ya normalleşme cevabı: 2011 öncesine dikkat çekildi

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye normalleşme yanıtı geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Normalleşme için 2011 öncesine dönmeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye'nin yeni dönemde dış politikada sorunları çözme eğilimine yönelik adımları devam ediyor.

Bu kapsamda düşük protokol seviyesinde görüşmeler gerçekleştirilse de 2011'deki iç savaştan sonra ilişkilerin bozulduğu Suriye ile aradaki buzlar eriyor. 2022'de başlayan temaslarda son dönemde ilerleme kaydedildi.

Görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor

Bu kapsamda yakın tarihte önemli bir görüşme daha gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Suriye'den ilk açıklama

Son günlerde Türkiye ile Suriye ilişkilerinin normale dönmesine dair hükümetten peş peşe açıklamalar gelirken, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı ilk kez konuya dair yorum yaptı.

2011 vurgusu

Suriye hükümeti, 'normalleşmenin' 2011 öncesi duruma dönüşten geçtiğini kaydetti. Suriye ayrıca 'topraklarında yasadışı olarak bulunan güçlerin çekilmesini de şart koştu.

Açıklamada, ülkelerin çıkarlarının çatışma veya düşmanlığa değil, aralarındaki sağlam ilişkiye dayandığına dikkat çekildi.

Girişimlere olumlu yaklaşıyoruz

Suriye haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı’ndan bugün bir nüshası SANA’ya ulaşan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Suriye-Türkiye ilişkilerine ilişkin pozisyon ve açıklamaların devam ettiği bir dönemde, Suriye Arap Cumhuriyeti, gerçekler ve olayların kanıtladığı üzere, bir yandan halklar ile diğer yandan Suriye’ye ve ülkelerine zarar veren hükümetlerin politika ve uygulamaları arasında net bir ayrım yapmak konusunda her zaman istekli olduğunu hatırlatmak ister.

Bakanlık açıklamasında, "Suriye, ülkelerin çıkarlarının çatışma veya düşmanlığa değil, aralarındaki sağlam ilişkilere dayandığına dair katı bir inanca dayanıyordu ve hala da öyle. Buna dayanarak Suriye, kendisi ve bu ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için ortaya konan çeşitli girişimlere olumlu yaklaşma konusunda istekliydi." dendi.

"Normalleşme iki ülkenin ve halkın ortak çıkarlarına hizmet etmektedir"

Bakanlık ayrıca, "Aynı bağlamda Suriye, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimleri göz önünde bulundurdu. Bu girişimlerin sonucunun medyanın bir hedefi olmadığına inanıyor. Aksine, mevcut gerçeklere dayanan ve iki ülke arasındaki ilişkiyi yönlendiren, temeli egemenliğe, bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne saygı olan belirli ilkelere dayanan amaca yönelik bir yoldur. Kendi güvenliklerini ve istikrarlarını tehdit eden her şeyle yüzleşmenin yanı sıra, iki ülkenin ve iki halkın ortak çıkarlarına hizmet etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Suriye Arap Cumhuriyeti, iki ülke arasındaki ilişkilerin normal durumuna dönmesiyle temsil edilen arzu edilen sonuçlara ulaşılmasını sağlamak için bu konudaki her türlü girişimin açık temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguluyor" açıklamasında bulunan Bakanlık, "Bu temellerin başında yasadışı olarak bulunan güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi ve sadece Suriye’nin değil, Türkiye’nin güvenliğini de tehdit eden terör örgütleriyle mücadele gelmektedir." ifadelerini sözlerine ekledi.

"Normalleşme için 2011 öncesindeki duruma dönmeliyiz"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

Suriye Arap Cumhuriyeti, Suriye-Türkiye ilişkilerinin düzeltilmesi için samimi çaba gösteren kardeş ve dost ülkelere teşekkür ve takdirlerini ifade ederken, iki ülke arasındaki normal ilişkinin geri dönüşünün, iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki durumun geri dönüşüne dayandığını vurguluyor.