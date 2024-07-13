Facebook ve Instagram Trump'ın kısıtlamalarını kaldırdı!

Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta, eski Başkan Donald Trump'ın hesaplarına uygulanan kısıtlamaları kaldırma kararı aldı.

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Meta, Trump'ın Facebook ve Instagram'daki askıya alınmasının Ocak 2023'te sona ereceğini duyuran orijinal açıklamasını, Cumhuriyetçi olası başkan adayının yeni çevrimiçi durumunu yansıtacak şekilde güncelledi.

Meta'nın orijinal açıklamasına göre, Meta, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlenen saldırının ardından "aşırı ve oldukça olağandışı koşullar" nedeniyle Trump'ı tüm platformlarından çıkardı.

Kongre binasına düzenlenen saldırıda yedi kişi şiddet sonucu hayatını kaybetti veya yan hasar meydana geldi.

Takip eden Mayıs ayında, Gözetim Kurulu, Facebook'un Trump'ın hesaplarını süresiz olarak askıya alarak Facebook ve Instagram'ın topluluk yönergelerini ve standartlarını "ciddi şekilde" ihlal ettiği gerekçesiyle uygun bir ceza uygulamadığına karar verdi.

HALKI KIŞKIRTAN BİR VİDEO YAYINLAMIŞTI

Trump, şiddet başladıktan üç saatten kısa bir süre sonra yayınlanan bir video açıklamasında "Sizi seviyoruz. Çok özelsiniz" dedi ve isyancıları "harika vatanseverler" olarak adlandırdı. ABD Kongre Binası saldırısının ardından yapılan bu ve diğer açıklamalar, kurulu Trump'ın platformlarında şiddete karışan kişileri övme veya destekleme konusundaki standartlarını ihlal ettiğine ikna etti.

İki yıl sonra Meta, hizmet şartlarını ihlal edenlere daha katı cezalar veren bir süreye bağlı askıya almanın ardından Trump'ın hesaplarını geri yükledi; bu standart Facebook ve Instagram'daki diğer tüm kullanıcılardan daha yüksekti. Meta, son güncellemesinde eski başkanın herkesle aynı standarda tabi olacağını belirtti.

Meta'nın açıklamasına göre, "Parti kongreleri yakında gerçekleşecek ve önümüzdeki haftaki Cumhuriyetçi kongresi de dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı adayları yakında resmen aday gösterilecek.

Siyasi ifadeye izin verme sorumluluğumuzu değerlendirirken, Amerikan halkının Başkan adaylarından aynı temelde haber alabilmesi gerektiğine inanıyoruz."

ESKİ ADI TWİTTER OLAN X'TE HESABI ASKIYA ALINMIŞTI

Twitter, artık X, 6 Ocak'ta Kongre Binası'ndaki ayaklanmanın ardından Başkan Trump'a karşı, şiddeti teşvik ettiği belirtilen üç tweet attığı için harekete geçti. 6 Ocak 2021'de 12 saatlik bir askıya alma ile başladı. İki gün sonra Twitter, sonraki gönderilerinin de topluluk standartlarını ihlal ettiğini belirledikten sonra onu tamamen yasakladı .

Ertesi yıl, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk , hesabında Başkan Trump'ın yasağını kaldırıp kaldırmaması gerektiğini soran gayriresmi bir anket düzenledi ve birkaç gün sonra hesabını yeniden etkinleştirdi .