Ali Yerlikaya Firari FETÖ'cülerin yerlerini açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari üyelerinin yaklaşık yüzde 16'sının ABD'de, yüzde 23'nün de Almanya'da olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik kararlılıkla yürütülen mücadele ve düzenlenen başarılı operasyonlar neticesinde örgütün yurt içinde hareket edemez hale geldiğini belirtti.

Yerlikaya, örgütün yeniden yapılanma faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonların da aralıksız sürdüğüne değindi.

44 bin 444 şahıs ihraç edildi

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı bünyesindeki soruşturmaları aktaran Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığımızda gerçekleştirilen soruşturmalar neticesinde de, bakanlığımızın çeşitli birimlerinde görevli 44 bin 444 şahıs ihraç edildi, 849 şahıs hakkında da görevden uzaklaştırma tedbiri devam ediyor." bilgisini verdi.

Yerlikaya, "FETÖ'nün son dönemde ayakta kalmaya çalıştığına dair iddialar var. Buna karşı nasıl bir mücadele yürütüyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

17-25 Aralık süreciyle başlayıp 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında aralıksız sürdürülen operasyonlar neticesinde faaliyet alanı iyice daralan FETÖ'nün ülkemizdeki faaliyetlerine devam etmeye çalıştığını biliyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz tarafından adli mercilerle koordineli yürütülen çalışmalarla bu faaliyetler yakından takip ediliyor ve tespit edilen hedeflere yönelik operasyonlar aralıksız gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların, örgütün son üyesinin adli mercilere sevk edilmesine kadar aynı azim ve kararlılıkla süreceğini vurgulayan Yerlikaya, "Bu kabine döneminde FETÖ mensuplarına yönelik düzenlenen 6 bin 25 operasyonda 9 bin 738 kişi gözaltına alındı, 1697 şahıs tutuklandı, 2 bin 36 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi." bilgisini verdi.

"Örgüt faaliyetlerinin büyük kısmını yurt dışına kaydırdı"

Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik başarılı operasyonların ardından örgütün faaliyetlerinin büyük kısmının yurt dışına kaydırıldığını açıkladı.

Aranan şahısların yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıklarını aktaran Yerlikaya, örgütün uluslararası alanda okul, medya, sivil toplum kuruluşları ve ticari işletmeler gibi kuruluşlarla yapılanmaya yöneldiğini vurguladı.

"Firari örgüt mensuplarının yaklaşık yüzde 23'ü Almanya'da"

Örgütün, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışında elde ettikleri gelirle yurt içi faaliyetlerini finanse etmeye ve Türkiye'deki yapılanmasını bu şekilde korumaya çalıştığını kaydeden Yerlikaya, "Bu her ne kadar muhataplarımıza anlatılmış olsa da firari örgüt mensuplarının yaklaşık yüzde 16'sının ABD'de ve yaklaşık yüzde 23'ünün de Almanya'da olduğu değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, FETÖ'nün dini istismar eden bir istihbarat örgütü olduğunu belirtti. Örgütün, uluslararası istihbarat örgütlerinin kullanımına da açık olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bazı ülkelerce sahiplenilmesi ve terör örgütü olarak kabul edilmemesinin altında yatan en önemli neden de budur." değerlendirmesinde bulundu.

Dış temsilciliklerle koordineli yürütülen çalışmalar sonucu örgütün gerçek yüzünün ve hedefinin diğer ülke yetkililerine anlatıldığını ve bu girişimlerin sürdüğünü aktaran Yerlikaya, bu kapsamda 31 ülkeden 136 şahsın Türkiye'ye iade ya da bulunduğu ülkeden sınır dışı edildiğini kaydetti.

"Azim ve kararlılıkla mücadele, önemli ve önceliklidir"

FETÖ ile mücadeleye ilişkin soruyu yanıtlarken Yerlikaya, uzun zamandır terörle mücadele eden Türkiye açısından, terör örgütü ayrımı yapılmaksızın azim ve kararlılıkla mücadele etmenin önemli ve öncelikli olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, çalışmalar neticesinde örgütün birçok taktik ve yönteminin deşifre edildiğini, ilgili kişilere yönelik adli işlemler uygulandığını bildirdi.

Tespitler neticesinde FETÖ'nün birçok girişiminin sonuca ulaştırılmadığını ve örgüt üyelerinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Kolluk birimlerimiz aynı zamanda bir istihbarat örgütü olan FETÖ ile mücadelede elde ettikleri tespit ve deşifrede uyguladıkları yol ve yöntemleri birbirleriyle paylaşmakta ve tam bir uyum içerisinde görev yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir terör örgütü bu milletin birliğini sarsamayacak"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın gösterdiği direnişe ilişkin şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tanklara, ölüm kusan namlulara göğsünü siper ederek geçit vermeyen aziz milletimizin bilmesini isterim ki, adı hangi harflerle yazılırsa yazılsın, hiçbir terör örgütü bu milletin birliğini, kardeşliğini, bölünmez bütünlüğünü asla sarsamayacak. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış Anadolu topraklarında ay yıldızlı bayrağımızı semadan indiremeyecek, minarelerimizden ezan sesini dindiremeyecektir.

Yerlikaya, dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye'ye yönelen her türlü bölücü ve yıkıcı emellere karşı mücadele azmi ve kararlılıklarından asla vazgeçmeyeceklerine dikkati çekti.

FETÖ ile mücadelede de kararlılıklarını yineleyen Yerlikaya, "Milli irade ve istikbalimize yönelik hain darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile bu haklı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da asla taviz verilmeden devam edecek." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, ülkenin birliği, bölünmez bütünlüğü, bekası, milli ve manevi değerler uğrunda şehadete koşan aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, kahraman gazileri saygı ve muhabbetle selamladıklarını belirtti.

Yerlikaya, "Allah, aziz milletimizi bir daha istiklal ve istikbaliyle imtihan etmesin." ifadelerini kullandı.