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Fenerbahçe'den İngiliz devine Ferdi Kadıoğlu cevabı

Fenerbahçe'den İngiliz devine Ferdi Kadıoğlu cevabı

Ferdi Kadıoğlu için Manchester United'ın da devreye girdiği iddia edildi. Milli futbolcu için İngiliz devinin 25 milyon euroyu gözden çıkardığı ancak sarı-lacivertlilerin 35 milyon euroda ısrarcı olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe formasıyla geçirdiği başarılı sezonun ardından EURO 2024'te de değerini katlayan Ferdi Kadıoğlu için Manchester United devrede.

25 milyon Euro ödemeye hazırlar

Sabah'ta yer alan habere göre Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro ödemeye hazır.

Fenerbahçe 35 milyon Euro istiyor

Ancak bu teklifi yeterli bulmayan sarı-lacivertlilerin talebi 35 milyon euro.
Manchester United'ın teklifini yükseltmemesi durumunda takas formülü gündeme gelebilir.

Fenerbahçe, Sancho'yu isteyebilir

Bu durumda ise Fenerbahçe'nin Manchester United'dan Jadon Sancho'yu isteyebileceği konuşuluyor.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kariyerinde toplam 199 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 17 gol ve 22 asistlik katkı verdi.

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